Entrega ICOJUVE estímulos a jóvenes

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) entregó estímulos económicos del programa "Jóvenes Pa´ Delante" a más de 500 jóvenes de la Región Carbonífera. La entrega de los apoyos se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), con la participación de autoridades educativas y municipales, quienes reconocieron el trabajo realizado por el gobernador del estado, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, en favor de los distintos sectores de la población, particularmente de la juventud.

Iván Terashima Marín, titular del ICOJUVE y líder de la juventud coahuilense, informó que más de 500 jóvenes de la Cuenca Carbonífera resultaron beneficiados tras participar en la convocatoria correspondiente. Explicó que los apoyos forman parte de un programa destinado a impulsar sus estudios, proyectos y metas.

Señaló que a nivel estatal se llegará a un total de 5 mil jóvenes beneficiados con apoyos económicos de 3 mil pesos, además de una bolsa superior a los 2 millones de pesos destinada a súper becas internacionales para estudiantes que realizan su formación académica en el extranjero y representan a Coahuila.

"Creo que lo más importante es destacar que aquí en Coahuila somos ejemplo y orgullo a nivel nacional en indicadores como seguridad, fomento económico, creación de empleos y calidad de vida", expresó Terashima Marín, quien destacó la importancia de generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

El programa Jóvenes Pa´ Delante busca impulsar los estudios y proyectos de la juventud en Coahuila.

Añadió que, con motivo del Día Internacional de la Juventud, durante un mes se desarrollarán más de 22 actividades en las diferentes regiones del estado, entre ellas festivales parrilleros, brigadas en universidades, preparatorias y colonias, así como la segunda edición de un triatlón y torneos deportivos y de boliche.

Durante el evento, se destacó la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones en la región.

En la Región Carbonífera se realizará además el Festival de la Hamburguesa, mientras que en Piedras Negras se contempla una carrera nocturna con temática vaquera, todas con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.