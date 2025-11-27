Estudiantes de secundaria vuelven a protagonizar riña en zona sin supervisión en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Estudiantes de la Secundaria Número 2 fueron nuevamente exhibidos en redes sociales tras protagonizar una riña en terrenos aledaños al plantel, un punto donde suelen reunirse a la hora de salida para pelear sin ningún tipo de supervisión.

¿Qué ocurrió?

Desde hace tiempo, vecinos y padres de familia han denunciado que estas confrontaciones entre alumnos son frecuentes en la zona, sin que hasta ahora se observe un trabajo efectivo por parte de la institución educativa para prevenirlas.

Los jóvenes se trasladan a lotes abiertos ubicados a pocos metros de la secundaria, donde no hay presencia de personal de seguridad. Aunque la escuela tiene conocimiento de estas peleas, no ha implementado acciones que logren detenerlas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En la mayoría de los casos, son civiles ajenos al plantel quienes intervienen para dispersar a los participantes y evitar que la violencia escale. Esta área es considerada una de las más conflictivas en cuanto a comportamiento juvenil, situación que los vecinos atribuyen a la falta de atención del sector educativo.