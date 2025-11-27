Llegan 44 bisontes a Cuatro Cienegas para restauración ecológica

Este miércoles 26 de noviembre marcó un capítulo histórico para la Reserva Ecológica "El Santuario" en Cuatro Cienegas, donde 44 bisontes llegaron para continuar el esfuerzo de restauración ambiental que desde hace meses comenzó en esta región única del país.

Integrantes de Pro Cuatrociénegas señalaron que el arribo de estos ejemplares representa "esperanza, restauración y un compromiso profundo con la naturaleza", un logro posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones, especialistas y aliados que han hecho de la reintroducción del bisonte una realidad.

"Gracias por creer, proteger y devolverle la vida a nuestro ecosistema", expresaron, al destacar que este momento simboliza el inicio de un nuevo capítulo para el valle.

¿Qué beneficios trae la llegada de los bisontes?

Los bisontes no solo son iconos de la vida silvestre americana, sino actores clave en la salud de los pastizales nativos. Su pastoreo ayuda a prevenir incendios forestales, favorece la diversidad de flora, incrementa la fertilidad del suelo y mejora la infiltración natural del agua de lluvia, procesos vitales para un ecosistema tan frágil como el de Cuatro Ciénegas.

El bisonte, catalogado como el mamífero terrestre más grande del continente, habitó históricamente las planicies de Canadá, Estados Unidos y México. En el país, desde 2009 diversas organizaciones y autoridades han impulsado su preservación mediante proyectos de reintroducción en reservas del norte.

¿Cómo impactará la reintroducción en el ecoturismo?

Su presencia no solo tiene beneficios ecológicos, sino también potencial para detonar actividades de ecoturismo que promuevan el aprendizaje sobre los ecosistemas, las especies y la riqueza cultural e indígena que forma parte de la identidad del desierto mexicano.

La reserva El Santuario, con una extensión de 3 mil 700 hectáreas, es considerada un sitio prioritario para la restauración de pastizales y la recarga de los acuíferos, fundamentales para mantener el equilibrio ambiental de Cuatro Ciénegas. Con la llegada de estos 44 bisontes, la historia natural del valle empieza a escribirse de nuevo.