Nueva riña entre estudiantes en secundaria de Ciudad Acuña enciende alerta

Ciudad Acuña, Coahuila.- Una nueva riña entre estudiantes se registró a las afueras de la secundaria número 4, justo a la hora de la salida, evidenciando que los problemas de violencia entre jóvenes continúan en distintos planteles educativos de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, un grupo de alumnos se enfrentó sin que el incidente pasara a mayores; sin embargo, la situación refleja que este tipo de conductas no ha logrado disminuir.

El hecho fue nuevamente exhibido a través de redes sociales, donde circularon imágenes del altercado, lo que volvió a poner en evidencia la problemática dentro del sector educativo.

La violencia escolar persiste en Ciudad Acuña

Autoridades y padres de familia enfrentan un reto constante, ya que muchos de los enfrentamientos se registran después de que los estudiantes abandonan las instalaciones escolares y se dirigen a sus domicilios, momentos en los que no hay supervisión directa.

A pesar de los esfuerzos por contener estas conductas, las riñas entre jóvenes persisten y generan preocupación entre la comunidad educativa.