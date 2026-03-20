Búsqueda activa de menores desaparecidos en Castaños: autoridades en acción

CASTAÑOS, COAH.– La búsqueda de los menores reportados como desaparecidos en el municipio de Castaños se intensificó la tarde de este viernes, luego de que diferentes corporaciones de seguridad desplegaran un operativo por brechas y caminos que conducen al parque Santa Cecilia, mejor conocido por la población como "Las Pompas".

Acciones de la autoridad

En el operativo participan elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas personal de la Policía Civil de Coahuila (PCC) y de la Policía Municipal, encabezados por el director Iván Alejandro Pérez, quienes mantienen recorridos por diversos puntos considerados estratégicos en la zona.

Las autoridades realizan inspecciones en brechas, caminos de terracería y áreas cercanas al parque recreativo, con el objetivo de localizar a los menores desaparecidos, cuyo caso ha generado preocupación entre familiares y habitantes del municipio, luego de que no se tenga información sobre su paradero desde el día de ayer.

Detalles confirmados

La movilización policiaca se mantiene activa y no se descarta que el radio de búsqueda continúe ampliándose en las próximas horas, mientras familiares y ciudadanía permanecen atentos a cualquier dato que pueda contribuir a la localización de los menores.