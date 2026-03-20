Contactanos
Coahuila

Búsqueda activa de menores desaparecidos en Castaños: autoridades en acción

El director de la Policía Municipal, Iván Alejandro Pérez, lidera los esfuerzos de búsqueda en la zona.

Por Adriana Cruz - 20 marzo, 2026 - 03:04 p.m.
Búsqueda activa de menores desaparecidos en Castaños: autoridades en acción
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CASTAÑOS, COAH.– La búsqueda de los menores reportados como desaparecidos en el municipio de Castaños se intensificó la tarde de este viernes, luego de que diferentes corporaciones de seguridad desplegaran un operativo por brechas y caminos que conducen al parque Santa Cecilia, mejor conocido por la población como "Las Pompas".

      Acciones de la autoridad

      En el operativo participan elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas personal de la Policía Civil de Coahuila (PCC) y de la Policía Municipal, encabezados por el director Iván Alejandro Pérez, quienes mantienen recorridos por diversos puntos considerados estratégicos en la zona.

      Las autoridades realizan inspecciones en brechas, caminos de terracería y áreas cercanas al parque recreativo, con el objetivo de localizar a los menores desaparecidos, cuyo caso ha generado preocupación entre familiares y habitantes del municipio, luego de que no se tenga información sobre su paradero desde el día de ayer.

      Detalles confirmados

      La movilización policiaca se mantiene activa y no se descarta que el radio de búsqueda continúe ampliándose en las próximas horas, mientras familiares y ciudadanía permanecen atentos a cualquier dato que pueda contribuir a la localización de los menores.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados