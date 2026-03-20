Policías de Monclova apoyan a Leslie, niña que lucha contra el cáncer

Elementos de la Fiscalía y corporaciones policiacas llevan esperanza a Leslie, niña que lucha contra el cáncer.

Adriana Cruz

MONCLOVA, COAH.– En un gesto lleno de solidaridad, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, así como corporaciones policiacas de Monclova, Frontera y del Estado, hicieron entrega de apoyos y regalos a la pequeña Leslie, una niña que enfrenta una valiente lucha contra el cáncer.

Durante la visita, Leslie recibió con una sonrisa los obsequios que le llevaron los uniformados. Al ser cuestionada sobre si estaba contenta, la pequeña respondió con ternura: "Regalos", dejando ver la emoción de un momento que llenó de alegría a su familia en medio de días complicados.

Visiblemente conmovido, el padre de Leslie agradeció profundamente el respaldo brindado por las corporaciones de seguridad. "Estamos muy agradecidos por todo, la verdad. Policía de Monclova, Policía de Frontera, igual Estatal, de todos, pues quiero decirles muchas gracias en serio por la ayuda por parte de mi hija. Estamos más que agradecidos yo y toda mi familia", expresó.

Por su parte, la madre reconoció que jamás imaginaron la magnitud del apoyo que han recibido luego de dar a conocer el caso de su pequeña. "Esto es demasiado. No pensamos que se iba a hacer tan reconocido el caso de ella y lo que estamos haciendo para ella, para que la apoyen y que nos apoyen a nosotros, porque ya sabemos a lo que vamos, no es nada fácil", dijo entre la emoción y la preocupación.

La mujer compartió además que Leslie atravesó una noche complicada de salud, por lo que tuvo que acudir al Seguro Social, y adelantó que este jueves volverán a viajar a Monterrey para continuar con su atención médica. Sin embargo, con fe y fortaleza, aseguró: "Todo va a estar bien y ella va a estar bien".

La visita de los policías trajo alegría a la familia de Leslie, quien enfrenta una dura batalla.

La visita de los elementos de la Fiscalía y de distintas corporaciones policiacas no solo llevó regalos, sino también un mensaje de esperanza y empatía para una familia que hoy enfrenta una dura batalla. En medio de la adversidad, el caso de Leslie ha unido corazones y demostrado que cuando una comunidad se solidariza, el amor puede convertirse en la mayor fuerza para seguir luchando.