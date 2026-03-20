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Coahuila

Tigres A se corona campeón en emocionante final infantil en Nava

La final se definió en penales; destacan talento y convivencia familiar en torneo 2016-2017.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 marzo, 2026 - 02:35 p.m.
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      NAVA, COAH.- Con gran entusiasmo y un ambiente familiar, se llevó a cabo la final de fútbol en la categoría 2016-2017, donde niñas y niños demostraron su talento y pasión por el deporte en cada jugada.

      El encuentro por el campeonato terminó con empate 1-1, por lo que tuvo que definirse en tanda de penales, resultando campeón el equipo Tigres A. En el partido por el tercer lugar, Tigres B se quedó con la victoria tras empatar 2-2 y también imponerse desde los once pasos.

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      Además de los equipos ganadores, se reconoció a Toñito Ruiz, de Panteras, como campeón goleador, y a Sebastián Jiménez Mazuka como mejor portero del torneo, destacando el esfuerzo individual de los pequeños.

      La final de fútbol en Coahuila

      Familias y asistentes disfrutaron de una jornada llena de emoción, donde el deporte sirvió como espacio de convivencia y formación para la niñez de la comunidad.

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