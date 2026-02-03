Coahuila inicia preinscripciones para primaria y secundaria: fechas y recomendaciones

Inicio oficial del proceso de preinscripciones para el nivel primaria en Coahuila, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. Abraham González, Director Regional de Servicios Educativos, informó que el periodo para registrar a los alumnos de primaria comprende del 3 al 13 de febrero. Posteriormente, del 9 al 27 de febrero, se abrirá el sistema para quienes aspiran a ingresar al nivel secundaria, instando a los padres de familia a realizar el trámite con anticipación a través de las plataformas digitales.

El panorama para este año presenta retos significativos debido a la saturación de los planteles de mayor tradición. González advirtió que escuelas secundarias como la Juan Gil González, la 76, la 35 y la Secundaria 1, ya reportan una demanda que supera su capacidad instalada. "Prácticamente los cupos para primer grado en las escuelas de alta demanda están llenos", señaló el funcionario, destacando que el turno matutino sigue siendo el más solicitado y, por ende, el primero en agotarse.

Ante esta situación, la autoridad educativa recomendó a los padres de familia considerar opciones cercanas a sus domicilios particulares para asegurar un lugar. González explicó que, aunque existe una preferencia marcada por ciertas instituciones, el sistema educativo busca distribuir la matrícula de manera equitativa. Además, recordó que en el nivel secundaria, el resultado del examen de admisión será el factor determinante para la asignación de lugares en las escuelas con sobredemanda.

Para concluir, se hizo un llamado a la paciencia y a la transparencia durante el proceso. El titular de Servicios Educativos aseguró que, a pesar de la alta competencia en ciertos sectores, se garantiza un lugar para cada niño y joven en el sistema público. Se recomendó a los tutores tener a la mano la documentación necesaria y estar atentos a las listas de asignación que se publicarán una vez concluidas las etapas de evaluación y registro administrativo.