Voraz incendio consume parte del basurero municipal de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Un fuerte incendio se registró este día en el basurero municipal de Zaragoza, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio y movilizando a los cuerpos de emergencia para controlar las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego habría iniciado presuntamente luego de que personas prendieran fuego a neumáticos abandonados en el lugar; no obstante, las causas serán determinadas una vez que concluyan las inspecciones correspondientes.

Las labores para sofocar el incendio se prolongaron durante varias horas con el objetivo de evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del tiradero, mientras el humo reducía la visibilidad en los alrededores.

Ante la situación, las autoridades recomendaron a la población evitar transitar por la zona mientras continúan los trabajos para liquidar por completo el incendio y prevenir nuevos riesgos.