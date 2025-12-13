Contactanos
Coahuila

Running Las Vacas regresará a Ciudad Acuña en 2026

Empresarios, cámaras locales y la Secretaría de Turismo acuerdan sumar esfuerzos para reactivar uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad.

Por Angel Garcia - 13 diciembre, 2025 - 10:41 a.m.
Running Las Vacas regresará a Ciudad Acuña en 2026
      Ciudad Acuña.– Empresarios, representantes de cámaras locales y la Secretaría de Turismo acordaron trabajar de manera conjunta para traer de vuelta el evento deportivo Running Las Vacas, considerado uno de los más emblemáticos de la ciudad.

      La edición 2026 de Running Las Vacas

      Durante la reunión se estableció que la edición 2026 se realizará del 20 al 22 de marzo, con el objetivo de consolidar su crecimiento y posicionar a Ciudad Acuña como un destino atractivo para corredores y visitantes provenientes de otras regiones.

      Impacto en la economía local

      El regreso de Running Las Vacas busca atraer a participantes foráneos y generar una derrama económica significativa para comercios y prestadores de servicios, como ocurrió en ediciones anteriores.

