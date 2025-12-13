Renuncia de jueza agrava incertidumbre en proceso de quiebra de AHMSA

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta un nuevo obstáculo tras la renuncia de la jueza Ruth Haggi Huerta, quien estaba a cargo del expediente, una decisión que se suma a otra dimisión registrada esta misma semana dentro del mismo caso, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente el motivo de estas salidas.

La salida de la juzgadora ocurre en un momento particularmente delicado, cuando el procedimiento ya mostraba avances limitados y a solo días de que el juzgado entre en periodo vacacional, lo que prácticamente frena cualquier posibilidad de que el caso tenga movimientos relevantes antes de que concluya el año.

¿Qué consecuencias trae la renuncia de la jueza?

Este escenario contrasta con el compromiso público expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que durante este año se resolvería la venta de la siderúrgica. Sin embargo, la falta de definiciones judiciales y los cambios internos en el juzgado vuelven a colocar el proceso en un punto de incertidumbre.

De manera provisional, la abogada Marlen Sandra Chávez Reyes quedó al frente del despacho, mientras se concreta el nombramiento de un nuevo juez. En las labores administrativas y de seguimiento la acompaña Maricruz Osorio Pérez, secretaria del juzgado, quienes atenderán únicamente los asuntos urgentes durante esta etapa de transición.

Impacto en la comunidad de Coahuila

La ausencia de explicaciones oficiales sobre las renuncias y la cercanía del receso judicial mantienen en vilo a trabajadores, acreedores y a la región centro de Coahuila, donde el futuro de AHMSA continúa siendo un tema clave tanto en lo económico como en lo social, sin señales claras de una pronta reactivación.