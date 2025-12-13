Polo Urías sorprende a fieles al cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Monclova

En el marco de la Solemnidad de Santa María de Guadalupe, la tarde de ayer viernes, durante la misa de las siete, los fieles que acudieron a la iglesia Santiago Apóstol vivieron un momento inesperado y profundamente emotivo.

Sin previo anuncio, el reconocido cantante Polo Urías asistió a la celebración eucarística y, al finalizar la misa, interpretó Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, gesto que conmovió a los asistentes y "puso la piel chinita" a quienes se encontraban en el templo.

La actuación inesperada de Polo Urías

La participación del artista no estaba contemplada en el programa oficial, lo que hizo aún más especial el momento, al convertirse en una expresión espontánea de fe y devoción hacia la Morenita del Tepeyac.

Durante la Solemnidad de Santa María de Guadalupe se llevó a cabo la Santa Misa, la coronación y la serenata a la Virgen, celebración en la que la comunidad parroquial destacó el honor de contar con la presencia de Polo Urías, quien se sumó con sencillez a uno de los actos religiosos más significativos para los fieles católicos.

Un evento memorable para los feligreses

La iglesia Santiago Apóstol se llenó de emoción, oración y música, en una tarde que quedará grabada en la memoria de los feligreses como un testimonio de fe y amor a la Virgen de Guadalupe.