Oscar Ríos Ramírez rinde cuentas en su informe de gobierno en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En un acto de rendición de cuentas y compromiso con la ciudadanía, el alcalde de Nueva Rosita, Oscar Ríos Ramírez, hizo entrega de su Primer Informe de Gobierno a la dirigencia y militancia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La ceremonia se llevó a cabo con el objetivo de compartir los avances y logros alcanzados durante el primer año de su administración.

Detalles del informe de gobierno

El evento tuvo lugar en un reconocido salón de la ciudad neorrocitense, donde la presidenta del PRI municipal, Laura Luz Pérez Castro, fungió como anfitriona.

En su mensaje de bienvenida, destacó la importancia de mantener una comunicación cercana entre el gobierno y el partido, subrayando el respaldo institucional al proyecto encabezado por Ríos Ramírez.

La ceremonia contó con la presencia de distinguidas personalidades del ámbito político y social, quienes manifestaron su apoyo al alcalde y reconocieron su labor en este primer año de gestión.

Este respaldo fue interpretado como una muestra de unidad y confianza en el rumbo que ha tomado el gobierno municipal.

Cabe destacar que, previo a este acto, el edil entregó la glosa de su informe al Cabildo, cumpliendo con los procedimientos institucionales establecidos.

Asimismo, compareció ante la ciudadanía en un evento público realizado en la Infoteca de la ciudad, donde expuso de manera detallada los resultados obtenidos en diversas áreas de la administración.

Compromiso del gobierno estatal

Durante la ceremonia, el licenciado Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, recibió el informe en representación del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Con este acto, se refrenda el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo de Nueva Rosita y la coordinación con las autoridades municipales.