Llevan atención gratuita para mascotas a la colonia Benito Juárez de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — El sector Salud realizó una jornada de atención gratuita para mascotas en la colonia Benito Juárez, como parte de las acciones para prevenir la rickettsia.

Durante la brigada se ofrecieron tres servicios gratuitos para las mascotas: vacunación antirrábica, baño garrapaticida y desparasitación.

La jornada incluyó servicios como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

A las acciones se sumó personal del ICATEC, que ofreció cortes de cabello gratuitos a las personas que acudieron o pasaron por el lugar.

Personal del ICATEC también ofreció cortes de cabello gratuitos a los asistentes.

La jornada tuvo como objetivo contribuir a la prevención de casos de rickettsia mediante la atención y cuidado de las mascotas.

El objetivo principal de la jornada fue prevenir casos de rickettsia en la comunidad.

El sector Salud señaló que este tipo de brigadas ha permitido acercar los servicios a más personas en diferentes sectores de la ciudad.