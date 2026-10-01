Sara Cárdenas es reelegida al frente del OMPRI en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Sara Cárdenas fue reelegida como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) en Ciudad Acuña, donde tomó protesta junto con las nuevas integrantes de su equipo ante la presidenta nacional de la organización.

Reelección de Sara Cárdenas en OMPRI

Durante el acto, Cárdenas señaló que una de sus prioridades será continuar trabajando para impulsar a más mujeres a prepararse y participar en la política.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres que aún no pertenecen al OMPRI para que se acerquen y formen parte de la organización.

Compromiso con la participación política

La dirigente destacó que durante años se ha trabajado con mujeres que, dijo, cuentan con capacidades y experiencia para impulsar acciones encaminadas a ampliar la participación femenina en la política.