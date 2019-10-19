Se incendia casa por corto circuito

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad acudieron a la población de San Carlos para sofocar el fuego que se registraba en una vivienda particular.

Las autoridades que tomaron conocimiento del incidente reportaron sólo daños materiales, luego que las cosas no pasaron a mayores.

Este incidente ocurrió cuando un corto circuito provocó el incendio en este domicilio ubicado en la calle Escobedo sin número de esta congregación de San Carlos y la cual es propiedad de Darío Aranda Salinas de 55 años.

La estructura no sufrió muchos daños, pero todo lo existente en el interior quedó reducido prácticamente a cenizas, reportando pérdidas totales.

Los Bomberos que se dieron la tarea de controlar la situación se quedaron por varios minutos hasta que terminó el peligro y ya no había amenaza de que viera a prender fuego esta vivienda.

Una vez tranquilizado el incidente, los Bomberos regresaron a esta población mientras que Darío Aranda Salinas, quedaba triste porque su patrimonio de varios años en unos momentos quedó reducido prácticamente en cenizas.

Se reportan solo daños materiales.