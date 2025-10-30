Docentes jubilados rinden homenaje a compañeros fallecidos con altar de Día de Muertos

Ciudad Acuña, Coah.– En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, la Sección 38 del magisterio realizó un emotivo evento en la Casa del Maestro Jubilado, donde se presentó un altar dedicado a cinco integrantes que formaron parte de la base trabajadora.

El homenaje fue encabezado por la profesora Ninfa Estela, presidenta de la organización, y la secretaria profesora Mary Calderón, quienes destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer un espacio de recuerdo para las familias de los docentes que ya fallecieron.

Durante la ceremonia se rindió tributo a la señora Josefina Silva Patiño, al profesor Jesús Amancio Núñez Limón, al profesor Marco Antonio Arellano, a la profesora Irene Aguirre Arista y a la profesora Juanita Banda, todos ellos recordados por su compromiso con la educación y su legado dentro de la Sección 38.

El altar permanecerá en exhibición en la Casa del Maestro Jubilado para que las familias y compañeros puedan visitarlo y rendir homenaje a quienes se adelantaron en el camino, fortaleciendo así la unión y el respeto entre el gremio magisterial.