Asignan más de 110 plazas a egresados de enfermería en la Región Norte de Coahuila
Los nuevos profesionales realizarán su estancia en unidades médicas, principalmente en Ciudad Acuña, para fortalecer la atención en el primer nivel de salud.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coah.– La Secretaría de Salud inició la asignación de más de 110 plazas para jóvenes egresados de enfermería, quienes serán incorporados a unidades médicas de la Región Norte, principalmente en el municipio de Acuña.
El coordinador de Enseñanza y Atención Médica de Primer Nivel de la Jurisdicción Sanitaria 02, Luis Arturo Dávila, informó que las plazas disponibles corresponden a distintos sectores del sistema estatal de salud.
Acciones de la autoridad
La entrega de los espacios se realizó entre egresados de la Escuela Campo de Oro y del CBTIS 54, instituciones que cuentan con la especialidad de enfermería. Los estudiantes serán asignados a diversas unidades de salud de la región, donde realizarán su estancia profesional y reforzarán la atención médica en el primer nivel.
Importancia de la formación continua
Luis Arturo Dávila destacó la importancia de que los jóvenes continúen preparándose y contribuyan con sus conocimientos al bienestar de la población acuñense, fortaleciendo los servicios de salud en la región.