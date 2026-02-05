En el Municipio de Sabinas Fallece Rodrigo Rodríguez miembro Del Pentathlon

SABINAS, COAH.- Personal de la Sub Zona Sabinas dio a conocer el sensible fallecimiento de Rodrigo Rodríguez Vega, miembro fundador del Pentatlón Sabinas, quien era conocido cariñosamente como "Flash" y se desempeñaba como Segundo Oficial de Infantería.

La noticia generó esta mañana de jueves, gran consternación entre la comunidad sabinense, al reconocer la entrega y compromiso con la institución por parte del distinguido ciudadano.

Rodríguez Vega es recordado como un hombre ejemplar que sirvió con honor, lealtad y disciplina, demostrando en cada acto los valores que distinguen al Pentatlón.

Su trayectoria dejó huella en quienes compartieron con él la misión de formar jóvenes bajo principios de responsabilidad y servicio además del legado que deja a la juventud.

Impacto en la comunidad

Compañeros y allegados destacaron que su memoria permanecerá viva en las filas del Pentatlón, y que su ejemplo seguirá siendo guía para las nuevas generaciones que tuvieron el privilegio de marchar a su lado. "¡Presente ahora y siempre!", expresaron en señal de respeto y homenaje.

La noticia del fallecimiento provocó muestras de solidaridad y afecto hacia su familia, quienes han recibido mensajes de apoyo y condolencias por parte de la sociedad sabinense.

Legado de Rodrigo Rodríguez Vega

La comunidad reconoció la importancia de su legado y la influencia positiva que ejerció Rodrigo Rodríguez Vega en la formación de muchos jóvenes.

Hoy, con profundo respeto, la sociedad de Sabinas se une al dolor de sus seres queridos, elevando condolencias y deseándoles pronta resignación. El recuerdo de Rodrigo Rodríguez Vega permanecerá como símbolo de entrega y compromiso, consolidando su lugar en la memoria colectiva de la institución y de la comunidad.