En Múzquiz Fuego consume vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio aparentemente provocado se registró durante la madrugada de este jueves en un inmueble ubicado sobre la calle Cruz Maltos, en el barrio La Piedra.

Acciones de la autoridad

El siniestro generó la inmediata movilización de los elementos del cuerpo de bomberos, quienes acudieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas.

La casa afectada, marcada con el número 1205, se encontraba deshabitada al momento del incidente. El propietario, Miguel Ángel N, de 49 años de edad, señaló que sospecha de un vecino identificado como Jesús N, a quien responsabilizó de haber iniciado el fuego de manera intencional.

Detalles confirmados

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el incendio consumió gran parte del mobiliario de la vivienda, incluyendo una recámara, una cajonera, un refrigerador, dos televisores, un comedor, diversa herramienta y una sala. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El afectado destacó además que la vivienda no contaba con energía eléctrica, lo que refuerza la hipótesis de que el siniestro pudo haber sido provocado. Esta situación incrementa la preocupación de los vecinos, quienes temen que hechos similares puedan repetirse en la zona como ya han ocurrido anteriormente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar para recabar información y recomendar al propietario que presente una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Investigación en curso

El caso será investigado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que se originó el incendio.