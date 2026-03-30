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Coahuila

Llevan programa de huevo y leche a familias de Zaragoza

Entrega de huevo y leche fortalece la economía y nutrición en colonias y comunidades.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 marzo, 2026 - 02:31 p.m.
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      Zaragoza, Coah.- Como parte de las acciones para apoyar la economía familiar, se llevó a cabo la entrega del programa alimentario de huevo y leche en distintos sectores del municipio, beneficiando de manera directa a habitantes de diversas colonias y comunidades.

      La importancia de la entrega de alimentos

      La distribución de estos productos básicos busca fortalecer la alimentación de las familias, especialmente en sectores donde más se requiere este tipo de apoyos, acercando los beneficios a todos los rincones de Zaragoza.

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      Respaldo gubernamental en la iniciativa

      Estas acciones son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como por instrucción del coordinador Gabriel Elizondo Pérez, quienes han impulsado programas enfocados en mejorar la calidad de vida de la población.

      Con este tipo de iniciativas, se busca mantener un apoyo constante a la ciudadanía, reforzando el compromiso de llevar beneficios tangibles que impacten de manera positiva en el bienestar de las familias del municipio.

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