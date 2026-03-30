Tráiler cargado con carbón se incendia en carretera de Allende

Allende, Coah.- Un tráiler cargado con carbón fue consumido por el fuego mientras circulaba por la carretera libre Allende–Nueva Rosita, a la altura del paraje conocido como la Cuesta de las Codornices, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con reportes de usuarios de esta importante vía, la unidad comenzó a arder de manera repentina, lo que provocó que, en cuestión de minutos, las llamas se extendieran por toda la estructura, sin dar oportunidad de reacción inmediata.

Acciones de la autoridad

El siniestro generó una intensa columna de humo negro que pudo observarse a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a conductores que circulaban por el área, quienes redujeron la velocidad ante el riesgo que representaba el incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas que originaron el incendio ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas, mientras que autoridades correspondientes se mantienen a la espera de mayores detalles.

Reacciones de testigos

Testigos hicieron un llamado a quienes transitan por esta carretera a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a cualquier indicación, ya que este tipo de accidentes puede poner en riesgo a otros conductores.