Arranca la semana con temperaturas gélidas en Acuña; alertan por más frentes fríos

Ciudad Acuña, Coah.- La semana inició con temperaturas gélidas que no superaron los 5 grados centígrados durante la mañana, confirmó Protección Civil, tras advertir que el clima continuará a la baja con la llegada de nuevos frentes fríos.

Advertencias de Protección Civil

Jesús Antonio Dávila, encargado del área climatológica en la corporación, señaló que en los próximos días se prevén condiciones todavía más frías, por lo que reiteró el llamado a extremar precauciones dentro de los hogares.

Recomendaciones para la población

Autoridades recomendaron a la población utilizar de forma segura los aparatos de gas para evitar incidentes y protegerse mediante el llamado "método cebolla", que consiste en vestirse por capas para conservar el calor corporal ante los constantes cambios de temperatura.

Las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales, pues las temperaturas seguirán descendiendo conforme avance el mes.