Ministerio Dos Countries fortalece la fe en Allende y el Ejido Los Álamos

Allende, Coah.— El Ministerio Dos Countries, dirigido por Fernando y Debra Martínez, visitó este fin de semana el municipio de Allende, donde compartieron palabra de Dios y bendiciones con niñas, niños y adultos, reuniendo a decenas de familias en un ambiente de fe, música y mensajes de esperanza.

El Ministerio Dos Countries realiza actividades de fe en Allende y Morelos

Durante la jornada, las familias participaron en dinámicas, cantos y oraciones, creando un espacio de convivencia que promovió la unión y la reflexión espiritual. Los asistentes expresaron su gratitud por el acompañamiento y la dedicación del ministerio, que continúa realizando misiones en distintos puntos de la región.

Fernando y Debra Martínez fortalecen la unión familiar a través de dinámicas espirituales

Más tarde, la labor se extendió al Ejido Los Álamos, en Morelos, donde desde las 2:00 de la tarde se brindó apoyo espiritual y ánimo a la comunidad rural. Las familias reconocieron que estas visitas fortalecen valores, refuerzan la esperanza y recuerdan que "Dios es bueno".