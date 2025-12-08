Hugo Horacio Verdejo toma mando del 14 Regimiento en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este lunes se llevó a cabo la solemne Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del Coronel de Caballería Estado Mayor, Hugo Horacio Verdejo Salcedo, quien asume el mando como Comandante del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

El acto tuvo lugar en las instalaciones militares ancladas en el Pueblo Mágico de Múzquiz, marcando el inicio de una nueva etapa en la base de la milicia.

El evento fue presidido por el General de Brigada Estado Mayor, José Luis Cruz Aguilar, comandante de la 47ª Zona Militar con sede en Piedras Negras, Coahuila quien dijo "estoy completamente seguro que, con la llegada del Coronel Hugo Horacio Verdejo Salcedo, dicha Unidad tomará una nueva dinámica, siguiendo los pasos que dejó el ahora General Mario Noé Martínez Contreras.

También asistieron alcaldes de los municipios de la región Carbonífera en este caso, el Presidente Municipal del Municipio de San Juan de Sabinas Oscar Ríos Ramírez y propiamente la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, así como representantes de diversas dependencias de seguridad, quienes atestiguaron el relevo de mando con respeto y solemnidad.

Durante la ceremonia se realizaron los tradicionales honores al cargo y al lábaro patrio, seguidos por la toma de posesión oficial y la protesta de bandera del nuevo comandante.

Asimismo, se dio lectura al currículum vitae del Coronel Verdejo Salcedo, destacando su trayectoria y méritos dentro del Ejército Mexicano.

El Coronel Hugo Horacio Verdejo Salcedo nació el 14 de octubre de 1975 en Tuxtepec, Oaxaca. Está casado con la señora Zulema Anaya Espinoza y es padre de dos hijas: Valeria Luciana y María Fernanda.

Con esta designación, se espera que el 14 Regimiento de Caballería Motorizado continúe fortaleciendo su labor en materia de seguridad y defensa en la región, bajo el liderazgo del Coronel Verdejo Salcedo, quien se comprometió a servir con honor, lealtad y compromiso a la nación.

Su formación y experiencia en el ámbito militar lo respaldan para asumir esta nueva responsabilidad al frente del Regimiento.

Dentro de sus Estudios Civiles, se informó que, cursó la educación básica hasta el nivel de secundaria en el estado de Oaxaca.

Mediante acciones militares nacionales, realizó un Curso de Formación de Oficiales de las Armas en el Heroico Colegio Militar, graduándose con el grado de Subteniente de Caballería como Técnico Superior en Administración Militar.

Llevó a cabo también un Curso de Aplicación de las Armas en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, participó además en un Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, obteniendo el título de Licenciado en Administración Militar.

Participó en el Curso Superior de Análisis de Información en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Curso de Patrullas de Operaciones Especiales en la 8ª. Región Militar (Ixcotel, Oaxaca).

En el extranjero, realizó un Curso de Capacitación en el Idioma Inglés en Trent University Canadá.

Ascensos: Ha obtenido los ascensos de Subteniente a Coronel de Caballería por rigurosa escala jerárquica de conformidad a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Cargos que ha ejercido: Comandante de Sección en el 11º y 13º Regimientos de Caballería Motorizado en Ixtepec, Oaxaca y Escárcega, Campeche respectivamente además de ser Comandante de Escuadrón en el 3er. Regimiento de Caballería Motorizado en Nogales, Sonora, también, Comandante del Escuadrón "Ignacio Allende" en el Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México.

Fungió como Analista en el Centro Coordinador Regional de Inteligencia y Operaciones de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León, Jefe de prensa en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México.

También fue Jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía en el 23º. Regimiento de Caballería Motorizado en Mexicali, B.C. Asesor del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Segundo Comandante y subdirector del 5º. R.C. y E.M.C. en Mazaquiahuac, Tlaxcala, Comandante del Grupo Montado y de Honores de la Comandancia del Ejército Mexicano, Sub Jefe del Grupo de Ceremonias y Jefe de los Grupos de Sanidad y Estudios Especiales de la Sección 4ª. Del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

Y con fecha 12 de diciembre de 2025, ha sido designado Comandante del 14º. Regimiento de Caballería Motorizado con destacamento en el Municipio de Múzquiz.

Los presentes participaron en los Honores al Lábaro Patrio y presenciaron los Honores al Mando, además de entonar el Glorioso Himno Nacional Mexicano.