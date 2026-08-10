Hombre de 68 años resulta lesionado tras ser atropellado en Allende

ALLENDE, COAH.– Un hombre de 68 años resultó lesionado la noche de este lunes luego de ser atropellado en el cruce de las calles Carranza y Lerdo de Tejada, a la altura de la zona conocida como Casanova.

El reporte fue recibido alrededor de las 9:45 de la noche, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hacia el sector. Al llegar, los paramédicos localizaron al hombre, identificado como Chuy Guerrero Ríos, quien se encontraba en el lugar.

Durante la valoración, se detectó que presentaba una herida contusa en el brazo derecho y otra de aproximadamente siete centímetros en la región de la nuca.

Debido a las lesiones, los paramédicos procedieron a inmovilizarlo para posteriormente trasladarlo al Hospital General, donde quedó bajo atención médica para recibir una valoración más especializada.

Detalles del accidente

El accidente generó preocupación entre quienes transitaban por el sector, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento.