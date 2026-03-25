Aumentan avistamientos de fauna por calor; hallan serpiente de cascabel en vivienda de Del Río

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el incremento en las temperaturas en la región, comienzan a registrarse avistamientos de fauna silvestre, como ocurrió en una vivienda de Del Río, Texas, donde fue localizada una serpiente de cascabel.

El reporte movilizó a elementos de atención, quienes acudieron a un domicilio ubicado en la cuadra 100 de la avenida Irene para retirar al reptil del interior de la residencia.

De acuerdo con la información, no se registraron personas lesionadas tras el incidente, luego de que la serpiente fuera retirada de manera segura.

El incremento de temperaturas provoca avistamientos de fauna silvestre en la región.

Autoridades señalaron que este tipo de animales son comunes durante la temporada de calor, cuando diversas especies salen de sus refugios naturales.

Autoridades recomiendan mantener limpias las áreas exteriores de las viviendas.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantener limpias las áreas exteriores de sus viviendas, así como evitar acumulaciones de objetos o maleza que puedan servir de refugio para estos animales.