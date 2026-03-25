Niñas y niños de Nava brillan en competencias deportivas escolares

Nava, Coahuila.— Con orgullo, la comunidad celebra a las niñas y niños que han sobresalido en distintas disciplinas deportivas, representando a sus escuelas y poniendo en alto el nombre de Nava.

Entre los primeros lugares destacan Dafne Guerrero Mancinas, en lanzamiento de pelota de béisbol, de la Escuela Primaria Benito Juárez, y Ángela Santana Martínez, en lanzamiento de disco, de la Escuela Primaria Delfina Bermea de Montemayor. El equipo de relevos mixtos, integrado por Ariana Elizabeth González Mendoza, Monserrat Gutiérrez Reyes, Joel Isaías Ortiz Ojeda y Angelo Campos Salazar, también obtuvo el primer lugar en su categoría.

Resultados destacados en competencias deportivas en Nava

En segundo lugar se colocaron Saúl Cruz López, en tetra; Victoria Abarca Fierro, en lanzamiento de pelota; así como Francisco Eleazar Alfaro López y Ariana Elizabeth González Mendoza, en salto. El tercer lugar fue para Melanie Aguilar Padrón, en lanzamiento de disco, todos ellos de la Escuela Primaria Delfina Bermea de Montemayor.

Apoyo familiar fundamental para los logros de los niños

Estos resultados les dieron el pase a la etapa estatal que se realizará en el municipio de Monclova, donde buscarán seguir destacando y llevando orgullo a su comunidad. Padres y madres de familia fueron parte fundamental de estos logros, apoyando y motivando a sus hijos en cada paso de su preparación y participación.