Allende se llena de color y alegría con el Desfile de Primavera

Allende, Coahuila.— El Desfile de Primavera se vivió como una verdadera fiesta familiar, donde las calles se llenaron de color, música y entusiasmo, con la participación activa de niñas, niños y sus familias, quienes fueron los protagonistas de esta celebración que fortaleció la unión y el orgullo de la comunidad.

El desfile de primavera en Allende reunió a 17 instituciones educativas y familias.

En esta edición participaron 17 instituciones, incluyendo CAM, Educación Inicial, guarderías, jardines de niños y alumnos del CECyTEC, quienes destacaron por su creatividad, entusiasmo y dedicación al presentar carrozas, comparsas y presentaciones artísticas que hicieron vibrar a los asistentes.

Las carrozas y comparsas presentadas destacaron la creatividad de los estudiantes de Allende.

Padres de familia y maestros jugaron un papel fundamental en la organización y preparación de los participantes, asegurando que cada detalle reflejara el talento y el esfuerzo de los estudiantes, convirtiendo el desfile en un espacio de convivencia y diversión para toda la comunidad.