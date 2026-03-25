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Coahuila

Estudiantes y docentes unidos en la Feria del Buen Trato de Nava

DIF Estatal y autoridades educativas promueven valores de respeto, empatía y convivencia entre estudiantes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 marzo, 2026 - 02:42 p.m.
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      Nava, Coahuila.— Con el objetivo de fomentar el respeto y prevenir la violencia desde temprana edad, se llevó a cabo la Feria del Buen Trato en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en coordinación con el DIF Coahuila, reuniendo a estudiantes, docentes y personal educativo.

      Durante la jornada se instalaron módulos informativos, además de actividades recreativas, juegos y pláticas dirigidas a niñas y niños, enfocadas en fortalecer valores como la empatía, el respeto y la sana convivencia dentro y fuera del entorno escolar.

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      Importancia de la colaboración en la educación

      En el evento se contó con la participación de la coordinadora regional del DIF Coahuila, Carolina Rodríguez, así como de autoridades educativas, quienes destacaron la importancia de trabajar en conjunto para crear espacios seguros y libres de violencia para la niñez.

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      Reacción de la comunidad escolar

      La comunidad escolar reconoció la relevancia de este tipo de actividades, subrayando que contribuyen a generar conciencia y fortalecer una cultura de paz, donde la participación de estudiantes y docentes resulta clave para construir una sociedad más respetuosa.

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