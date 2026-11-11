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Coahuila

Acercan servicios de salud a mayores en Acuña

La jornada incluyó revisiones de salud y actividades recreativas para promover el bienestar de los adultos mayores.

Por Ángel García - 11 noviembre, 2026 - 03:34 p.m.
Adultos mayores participaron en una jornada de salud realizada en el Centro Comunitario San Antonio.
Adultos mayores participaron en una jornada de salud realizada en el Centro Comunitario San Antonio.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Adultos mayores recibieron servicios de salud y participaron en actividades preventivas durante una jornada realizada en el Centro Comunitario San Antonio, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

      El evento se llevó a cabo durante la mañana y brindó atención enfocada principalmente en la prevención y el cuidado de la salud de los asistentes.

      Entre las actividades se incluyeron baile, revisiones de presión arterial y exámenes de la vista, además de otras acciones preventivas.

      Estas iniciativas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno estatal en materia de salud, con el propósito de fortalecer la atención a la población y prevenir problemas de salud.

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