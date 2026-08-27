Mujer denuncia ante la Fiscalía presunta agresión por parte de su sobrino y su hijo

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Mónica Chavarría presentó ante la Fiscalía General una denuncia por una presunta agresión en su contra, en la que señala como responsables a su sobrino y a su hijo.

La mujer manifestó que habría sido golpeada por Raúl Rodolfo Espiricueta, su sobrino, y Orlando Esparza, su hijo.

De acuerdo con lo señalado en la denuncia, durante los hechos también habría intervenido la madre de su sobrino, quien presuntamente habría grabado la agresión.

Detalles de la denuncia

Ante lo ocurrido, se levantó un acta por violencia ante la Fiscalía General, instancia que deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar lo que proceda conforme a derecho.

Presuntos responsables

Hasta el momento, los señalados son considerados presuntos responsables y será la autoridad competente la encargada de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.