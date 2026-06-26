Superan 300 trámites para apoyos federales en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La jornada de inscripción a los programas federales para adultos mayores y Mujeres Bienestar registra más de 300 trámites realizados al cierre de la primera mitad de la semana, informó el servidor de la nación, Alejandro Mayo.

El funcionario señaló que el proceso de registro inició el lunes y concluirá el sábado 28 de junio. La atención se brinda de manera diaria, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La jornada de inscripción a programas federales

Durante la jornada se realizan inscripciones a los programas Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinado a personas de 65 años o más.

Importancia de los programas de bienestar

Alejandro Mayo destacó que estos programas representan un derecho constitucional para quienes cumplen con los requisitos, además de constituir un apoyo económico que busca mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.