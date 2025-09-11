Supervisan escuelas de Acuña para evitar venta de comida chatarra

Ciudad Acuña, Coah. – Como parte de las acciones para prevenir la obesidad infantil, autoridades de salud continúan supervisando los planteles educativos de la región, con el objetivo de garantizar que se cumpla la venta exclusiva de alimentos saludables.

El doctor Guillermo García, encargado del área de alimentación en la Jurisdicción Sanitaria 02, informó que los rondines en escuelas se han intensificado para asegurar que no se comercialicen productos chatarra en las cooperativas escolares.

“Seguimos yendo y nada más les pedimos que no dejen de apoyarnos en vender comida saludable, esto es para ayudar a los menores en todas las escuelas”, indicó el funcionario.

García señaló que, hasta el momento, los planteles han mostrado buena disposición para cumplir con la normativa, y se ha notado un cambio positivo en la oferta de alimentos que se venden dentro de las instituciones educativas.

Las autoridades sanitarias prevén continuar con el monitoreo y el acompañamiento a directivos y padres de familia, con el propósito de mantener entornos escolares más saludables para los estudiantes.