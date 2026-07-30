Taxista provoca accidente al no respetar señalamiento de tránsito en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un taxista presuntamente no respetó un señalamiento de tránsito y provocó un accidente vial en el cruce de la avenida José de las Fuentes y la calle Pino Suárez, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con el reporte, el vehículo señalado como presunto responsable es un Chevrolet Aveo modelo 2018, color blanco, habilitado como taxi y con placas de Coahuila, conducido por Juan Carlos De la Torre, de 38 años.

La unidad afectada fue una Chevrolet Captiva modelo 2022, color rojo, con placas de Coahuila, conducida por Alma Alicia Canizalez, de 36 años.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida José de las Fuentes y la calle Pino Suárez.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento del percance, así como personal de la Cruz Roja. Tras valorar a los involucrados, los paramédicos descartaron lesiones de gravedad y determinaron que ninguno requería traslado a una unidad médica.