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Coahuila

Invitan a participar en la Carrera 5K Trail por el 89 aniversario del Ejido La Azufrosa

La comunidad de Ejido La Azufrosa conmemora su 89 aniversario con la emocionante Carrera 5K Trail.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 julio, 2026 - 01:41 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH.– Como parte de los festejos por el 89 aniversario del Ejido La Azufrosa, se lanzó la convocatoria para participar en la Carrera 5K Trail, un evento que reunirá a corredores de la región en un recorrido por senderos naturales y caminos característicos de la comunidad.

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      Detalles de la Carrera 5K Trail

      La competencia se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre a las 7:30 de la mañana, teniendo como punto de salida el Ejido La Azufrosa. Los participantes podrán competir en las ramas femenil y varonil.

      La inscripción tiene un costo de 250 pesos e incluye playera conmemorativa, medalla y número personalizado. Además, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios en efectivo de 3 mil, mil y 500 pesos, respectivamente.

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      Invitación a los corredores

      Los organizadores también invitaron a los corredores a portar sombrero, paño o algún accesorio alusivo a las tradiciones del campo, con el propósito de dar un toque especial a la celebración y resaltar la identidad del ejido.

      Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden solicitar mayor información comunicándose al teléfono 862 100 8564.

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