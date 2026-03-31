Vuelca taxi tras perder el control en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista perdió el control de su unidad y protagonizó un accidente vial que terminó con el vehículo volcado sobre su toldo, en un hecho más que se suma a la incidencia de percances en la ciudad.

El accidente ocurrió sobre la carretera Presa de la Amistad, en el cruce con la calle Campeche, donde se vio involucrado un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2025, color blanco, habilitado como taxi.

La unidad era conducida por Raúl, de 63 años de edad, quien presuntamente perdió el control del vehículo, impactándose contra el camellón central, lo que provocó que la unidad terminara volcada.

El accidente en Ciudad Acuña

Elementos de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados, descartando personas lesionadas tras la valoración correspondiente.

Consecuencias del incidente

El incidente dejó daños materiales y movilizó a corporaciones de emergencia, en un contexto donde continúan registrándose accidentes viales en distintos puntos de la ciudad.