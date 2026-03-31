Contactanos
Coahuila

Vuelca taxi tras perder el control en Ciudad Acuña

Accidente en la carretera Presa de la Amistad deja daños materiales y movilización de emergencia.

Por Angel Garcia - 31 marzo, 2026 - 05:27 p.m.
Vuelca taxi tras perder el control en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista perdió el control de su unidad y protagonizó un accidente vial que terminó con el vehículo volcado sobre su toldo, en un hecho más que se suma a la incidencia de percances en la ciudad.

      El accidente ocurrió sobre la carretera Presa de la Amistad, en el cruce con la calle Campeche, donde se vio involucrado un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2025, color blanco, habilitado como taxi.

      La unidad era conducida por Raúl, de 63 años de edad, quien presuntamente perdió el control del vehículo, impactándose contra el camellón central, lo que provocó que la unidad terminara volcada.

      El accidente en Ciudad Acuña

      Elementos de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados, descartando personas lesionadas tras la valoración correspondiente.

      Consecuencias del incidente

      El incidente dejó daños materiales y movilizó a corporaciones de emergencia, en un contexto donde continúan registrándose accidentes viales en distintos puntos de la ciudad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados