Instalan módulo de atención médica en Allende por Semana Santa

ALLENDE, COAH. – En el marco de la Semana Santa 2026, el Hospital Dr. Jesús Lozano González se integró a las acciones preventivas coordinadas con el municipio y corporaciones de seguridad mediante la instalación de un módulo de atención médica para la población.

Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal brindar apoyo y protección durante este periodo de alta movilidad, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre instituciones en beneficio de la comunidad.

Atención médica en Allende

En este módulo, la ciudadanía puede acceder a servicios como valoración inicial, toma de signos vitales y orientación médica, con la finalidad de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse.

Asimismo, se informó que, en caso de requerir atención especializada, los pacientes serán canalizados a las instalaciones del Hospital Dr. Jesús Lozano González para su debido seguimiento, reiterando el compromiso con la salud, la prevención y el bienestar de la población.