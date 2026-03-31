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Coahuila

Instalan módulo de atención médica en Allende por Semana Santa

Hospital Dr. Jesús Lozano González refuerza acciones preventivas para atender a la población.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 marzo, 2026 - 05:19 p.m.
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      ALLENDE, COAH. – En el marco de la Semana Santa 2026, el Hospital Dr. Jesús Lozano González se integró a las acciones preventivas coordinadas con el municipio y corporaciones de seguridad mediante la instalación de un módulo de atención médica para la población.

      Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal brindar apoyo y protección durante este periodo de alta movilidad, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre instituciones en beneficio de la comunidad.

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      Atención médica en Allende

      En este módulo, la ciudadanía puede acceder a servicios como valoración inicial, toma de signos vitales y orientación médica, con la finalidad de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse.

      Asimismo, se informó que, en caso de requerir atención especializada, los pacientes serán canalizados a las instalaciones del Hospital Dr. Jesús Lozano González para su debido seguimiento, reiterando el compromiso con la salud, la prevención y el bienestar de la población.

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