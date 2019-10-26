Tiene SIMAS números a favor

Aunque este mes hubo números en contra debido a que se está invirtiendo en la pavimentación y reparaciones el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, tiene en lo que va de este año más de un millón de pesos a su favor además de que se ha invertido de manera importante en obras y mejoras del servicio.

José Luis Salinas Galán, gerente del sistema, al finalizar la reunión mensual del consejo así lo mencionó.

Como cada mes ingresos y egresos, así como indicadores fueron evaluados y se le informó al consejo de estos.

Mencionó que se sigue invirtiendo en infraestructura, reparaciones de fugas, rehabilitación de pavimentos en áreas donde SIMAS abre para reparar fugas o meter servicios.

Agregó que la eficiencia va en aumento: “El mes pasado teníamos 48, este en 52, lo que refleja que el arreglo de fugas está dando buenos resultados y se han arreglado más de 200 fugas en diferentes fraccionamientos”.

A pregunta sobre los proyectos para el 2020, dijo que se presentaron 5 catálogos de obra en esta reunión con inversión de 40 millones de pesos y será lo que se invierta el 2020 en este renglón.

Dijo que hoy se presentó el proyecto entre lo que destaca que se tendrá un pozo profundo en Altos de Santa Teresa y que demandará el tanque de este sector con el incremento de vivienda.

Mencionó que muchas de las obras se hacen con recursos propios, por lo que no se refleja como obra pública en las cifras del sistema lo que aprovechan algunos detractores para decir que se hace poca obra aquí, en SIMAS.