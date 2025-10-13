Tochito impulsa economía local en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Un fin de semana con balance positivo vivió Ciudad Acuña gracias a la realización de un torneo de fútbol bandera (Tochito), que dejó una significativa derrama económica en distintos sectores del municipio.

El evento reunió a jóvenes atletas provenientes de varias regiones del estado e incluso de Estados Unidos, lo que provocó un aumento en la ocupación hotelera y un notable incremento en el consumo de productos y servicios locales, principalmente en establecimientos de alimentos y servicios médicos.

Gustavo Cárdenas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, destacó la importancia de estos eventos deportivos como una oportunidad para fortalecer la economía local, especialmente la de los pequeños comerciantes que han enfrentado dificultades ante la baja afluencia turística.

"Nos hace falta tener más eventos para lograr cambiar la situación que se vive, de baja asistencia de visitantes, así como aumentar la derrama económica", señaló Cárdenas.

Tanto las autoridades locales como los organizadores coincidieron en que buscan posicionar a Ciudad Acuña como una sede clave para competencias deportivas que no solo fomenten el turismo, sino que también reactiven el comercio en la región.