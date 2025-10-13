Investigan posible brote de virus coxsackie en colegio de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Ante la notificación de un posible brote del virus coxsackie entre la comunidad estudiantil del colegio Nicolás Bravo, la Subsecretaría de Educación Pública en Coahuila informó que se mantiene en revisión y ya se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud.

Se informó que dicha dependencia este lunes emitirá un dictamen oficial para confirmar o descartar la presencia del virus. Pues de manera oficial las autoridades del plantel no han emitido información alguna.

De ser confirmados los posibles 50 casos se señaló que el plantel deberá reforzar medidas de higiene como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la desinfección constante de espacios comunes. Cabe señalar que hasta el momento, no se han reportado casos similares en otras instituciones educativas.

Por su parte la Secretaría de Educación indicó que será hasta contar con el resultado de la evaluación sanitaria cuando se definan las acciones a seguir y los protocolos específicos que deberán aplicarse en el colegio.