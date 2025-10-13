Se queda dormido al volante y derriba poste en Nava: Deja sin luz a varios sectores

NAVA, COAH. – Un aparatoso accidente vial registrado la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Venustiano Carranza y De la Fuente, en la zona centro de Nava, dejó sin energía eléctrica a varios sectores, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo e impactara contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El responsable fue identificado como Juan Ángel, de 25 años de edad, quien conducía una camioneta Equinox blanca, modelo 2013. El joven resultó con varios golpes y fue trasladado al Centro de Salud para recibir una mejor valoración médica.

De acuerdo con el propio conductor, venía procedente de Zaragoza y, al llegar al cruce mencionado, se quedó dormido al volante, lo que provocó que se estrellara contra el poste que sostenía cables de alta tensión.

Elementos del Mando Coordinado de Nava acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Serán ellos los encargados de deslindar responsabilidades, así como de que el conductor cubra los daños ocasionados tanto al inmueble de Banco Azteca como a la infraestructura de la CFE.