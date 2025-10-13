Laura Jiménez y SIMAS Mejoran Infraestructura en Múzquiz

LAURA JIMÉNEZ CUMPLE COMPROMISO CON VECINOS DE LA CALLE VICTORIA

Arranca obra de rehabilitación de drenaje y agua potable en la calle Victoria de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA. – La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó este lunes el arranque de la obra de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en la calle Victoria, entre Zaragoza y Allende, en la zona centro de Múzquiz, una acción largamente solicitada por los vecinos del sector.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta obra forma parte del trabajo coordinado con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y el Gobierno del Estado, para mejorar la infraestructura básica y atender las necesidades más urgentes de la población.

"Hoy damos inicio a una obra muy necesaria. Era una demanda urgente de las y los vecinos, y hoy comenzamos a atenderla. Agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez; juntos estamos haciendo que las cosas pasen", expresó la alcaldesa.

El proyecto contempla la rehabilitación de 116.7 metros lineales de red de drenaje y 116.7 metros lineales de red de agua potable, además de trabajos complementarios como excavación, instalación de tubería, tomas domiciliarias, reparación de banquetas y cordones dañados.

En el arranque estuvieron presentes el Ing. Enrique Salazar, coordinador regional de SIMAS; el Lic. Jesús Guerrero García, delegado municipal de Mejora; el C. Miguel Ángel Rivera Guerrero, director municipal de Obras Públicas; y el Dr. Raimundo Cervera Honstein, vecino del sector, quien agradeció a las autoridades por atender una necesidad que llevaba años pendiente.

Con este proyecto, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando "cerca de la gente y haciendo las cosas en grande" para mejorar la calidad de vida en Múzquiz.