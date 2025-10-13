Menor de edad en estado grave tras volcadura

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un menor de edad se encuentra en estado crítico luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su padre volcara en el tramo carretero que conecta San José del Aura con Minas La Florida.

Padre e hijo, se dirigían a la Villa de Esperanzas, donde tienen su residencia, cuando ocurrió el accidente, de lo cual tomaron conocimiento elementos de la Policía Civil de Coahuila.

El adolescente, identificado como Eduardo Alejandro N de 13 años de edad, sufrió un severo traumatismo craneal que lo mantiene bajo ventilación artificial.

Inicialmente fue ingresado en la clínica 27 del IMSS en Palaú, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital especializado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El conductor del vehículo, identificado como Eduardo N, con domicilio en calle Cuauhtémoc número 2 de la colonia Huyera, declaró que ambos regresaban de una cabalgata cuando la unidad presentó una falla mecánica, provocando la salida del camino y posterior volcadura.

Las condiciones del terreno y la falta de control sobre el vehículo habrían contribuido al siniestro que arrojó además cuantiosos daños materiales en el lugar.

Tras el accidente, padre e hijo fueron auxiliados por personas que transitaban por la zona y trasladados a un hospital cercano. Sin embargo, al no contar con médicos de guardia, fueron referidos a la clínica 27, donde el diagnóstico del menor fue reservado debido a la complejidad de su estado de salud.

Mientras tanto, las autoridades locales ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.