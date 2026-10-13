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Coahuila

Marchan por mejoras en el IMSS

Trabajadores del IMSS en Ciudad Acuña exigen mejores salarios y condiciones laborales.

Por Angel Garcia - 13 octubre, 2026 - 03:23 p.m.
Trabajadores del IMSS marcharon en Ciudad Acuña para exigir mejores condiciones laborales, jubilaciones adecuadas y mayor disponibilidad de insumos.
Trabajadores del IMSS marcharon en Ciudad Acuña para exigir mejores condiciones laborales, jubilaciones adecuadas y mayor disponibilidad de insumos.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon para exigir mejoras salariales, jubilaciones adecuadas y mayor disponibilidad de insumos para realizar sus labores.

      Demandas de los trabajadores del IMSS

      La movilización comenzó en la Clínica 13 y concluyó en la plaza Benjamín Canales, donde los participantes caminaron con carteles para expresar sus demandas.

      Los trabajadores señalaron que la falta de artículos afecta a los distintos sectores de la salud, por lo que solicitaron el respaldo de la ciudadanía para impulsar mejores condiciones laborales y de atención.

      Apoyo de la ciudadanía en la lucha laboral

      Asimismo, indicaron que realizaron la marcha después de concluir sus labores y recordaron que, durante la pandemia, fueron considerados héroes por su trabajo. Ahora, afirmaron, buscan el apoyo de la población para atender las necesidades que enfrentan.

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