Marchan por mejoras en el IMSS

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon para exigir mejoras salariales, jubilaciones adecuadas y mayor disponibilidad de insumos para realizar sus labores.

Demandas de los trabajadores del IMSS

La movilización comenzó en la Clínica 13 y concluyó en la plaza Benjamín Canales, donde los participantes caminaron con carteles para expresar sus demandas.

Los trabajadores señalaron que la falta de artículos afecta a los distintos sectores de la salud, por lo que solicitaron el respaldo de la ciudadanía para impulsar mejores condiciones laborales y de atención.

Apoyo de la ciudadanía en la lucha laboral

Asimismo, indicaron que realizaron la marcha después de concluir sus labores y recordaron que, durante la pandemia, fueron considerados héroes por su trabajo. Ahora, afirmaron, buscan el apoyo de la población para atender las necesidades que enfrentan.