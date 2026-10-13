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Coahuila

Aplican revisiones de mochilas en escuelas de Zaragoza y Morelos

Los operativos en tres planteles buscan prevenir riesgos y mejorar la seguridad escolar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 octubre, 2026 - 02:49 p.m.
El operativo Mochila Segura se realizó en tres planteles educativos de Zaragoza y Morelos.
El operativo Mochila Segura se realizó en tres planteles educativos de Zaragoza y Morelos.
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      REGIÓN CINCO MANANTIALES, Coahuila - Estudiantes de tres planteles educativos de Zaragoza y Morelos participaron en el operativo Mochila Segura, enfocado en prevenir riesgos y reforzar la seguridad dentro de las escuelas.

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      Operativo Mochila Segura en Zaragoza

      En Zaragoza, las revisiones se efectuaron en el Telebachillerato Comunitario Infonavit, en coordinación con la directora del plantel, Aleidy Eleonor Laborico Esparza. En Morelos, las acciones se llevaron a cabo en la Secundaria General Morelos y la Telesecundaria del ejido Los Álamos.

      El objetivo fue prevenir el ingreso de objetos o sustancias prohibidas y promover la prevención entre los estudiantes. Estas medidas requieren la participación de las familias y el personal educativo, además de procedimientos que respeten la privacidad y los derechos de los alumnos.

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      Prevención y Seguridad Escolar

      Se prevé que los operativos puedan extenderse a otras escuelas de la región como parte de las acciones de prevención escolar.

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