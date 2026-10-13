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Coahuila

Cuestionan vecinos seguimiento a denuncias por robos en Nava

La difusión de imágenes de un presunto robo cerca de la secundaria Vito Alessio reavivó las dudas sobre la respuesta a las denuncias.

Por Staff / La Voz - 13 octubre, 2026 - 02:45 p.m.
Vecinos piden mayor seguimiento a las denuncias por presuntos robos en Nava.
Vecinos piden mayor seguimiento a las denuncias por presuntos robos en Nava.
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      NAVA, Coahuila - La difusión de imágenes de cámaras de seguridad por un presunto robo cerca de la secundaria Vito Alessio generó inconformidad entre habitantes de Nava, quienes cuestionaron el seguimiento que reciben las denuncias.

      Inconformidad de los vecinos

      Aunque se pidió a la ciudadanía aportar información para identificar a la persona captada y presentar el reporte ante Seguridad Pública, algunos vecinos señalaron que han proporcionado datos sobre otros casos sin conocer resultados concretos.

      Placeholder

      Falta de seguimiento en las denuncias

      Los habitantes consideran que la falta de información sobre las investigaciones puede generar desconfianza y desalentar nuevas denuncias. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la persona ni el avance de alguna investigación relacionada con este caso.

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