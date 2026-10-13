Cuestionan vecinos seguimiento a denuncias por robos en Nava

NAVA, Coahuila - La difusión de imágenes de cámaras de seguridad por un presunto robo cerca de la secundaria Vito Alessio generó inconformidad entre habitantes de Nava, quienes cuestionaron el seguimiento que reciben las denuncias.

Inconformidad de los vecinos

Aunque se pidió a la ciudadanía aportar información para identificar a la persona captada y presentar el reporte ante Seguridad Pública, algunos vecinos señalaron que han proporcionado datos sobre otros casos sin conocer resultados concretos.

Falta de seguimiento en las denuncias

Los habitantes consideran que la falta de información sobre las investigaciones puede generar desconfianza y desalentar nuevas denuncias. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la persona ni el avance de alguna investigación relacionada con este caso.