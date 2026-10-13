Reclama adulto mayor más de $372 mil retirados de su cuenta Santander

MONCLOVA, COAH. - Un adulto mayor de 77 años, vecino de la colonia Fovissste de Monclova, reclama a Santander la aclaración de cuatro retiros bancarios que desconoce y que suman 372 mil 806 pesos con 99 centavos.

La regidora Griselda Arreguín informó que, a través de la Regiduría de Atención Ciudadana, se integraron cuatro expedientes que fueron enviados a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Banco Santander México, con la solicitud de investigar cada operación y emitir una respuesta por escrito.

Detalles de los retiros no autorizados

Los movimientos aparecen registrados como "retiro con ficha" y corresponden a cantidades de 42 mil 543 pesos, 30 mil 790 pesos, 30 mil 576 pesos con 99 centavos y 268 mil 897 pesos. Las operaciones se realizaron entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

"Este caso nos preocupa porque muestra la vulnerabilidad que siguen enfrentando las personas adultas mayores ante situaciones que afectan su patrimonio como usuarios de Santander. Estamos solicitando que el banco esclarezca quién recibió el dinero, cómo acreditó su identidad y con qué documentos se autorizaron los cuatro retiros en ventanilla", expresó Arreguín.

La regiduría apoyó al ciudadano en la revisión de sus estados de cuenta, la documentación de los hechos y la integración de las reclamaciones firmadas. Además, solicitó preservar las evidencias y proporcionar las fichas de retiro, las firmas y los registros utilizados para autorizar las operaciones.

"Detrás de estos expedientes está el patrimonio de una persona de 77 años. Merece una investigación seria y una respuesta clara, respaldada con documentos. Nuestra labor es escucharlo, ayudarle a documentar y dar seguimiento a su reclamación", señaló la regidora.

Compromiso de la Regiduría de Atención Ciudadana

Los cuatro expedientes están pendientes de resolución. El afectado solicita la restitución de los recursos si Santander no acredita que realizó o autorizó los retiros.

Arreguín indicó que la Regiduría de Atención Ciudadana continuará acompañando al ciudadano y dará seguimiento a las respuestas de la institución bancaria, resguardando sus datos personales. "Escuchar, atender, gestionar y dar seguimiento: ese es nuestro compromiso con las y los monclovenses", concluyó.