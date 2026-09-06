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Coahuila

Llega golpeada a SP y denuncia a su esposo.

Karla Flores, de 43 años, acudió de madrugada a Seguridad Pública tras denunciar golpes y el despojo de dinero y una camioneta.

Por Jaime Guerrero - 06 septiembre, 2026 - 09:35 p.m.
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      MONCLOVA, COAH.- Con huellas de una presunta agresión y en crisis nerviosa, una mujer acudió durante la madrugada del domingo a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública Municipal para pedir auxilio y denunciar a su esposo.

      La afectada fue identificada como Karla Flores, de 43 años, quien manifestó tener su domicilio en el fraccionamiento Carranza. Al llegar a la corporación, los oficiales de guardia observaron las condiciones en que se encontraba y se acercaron para brindarle protección.

      Ante los elementos municipales, Flores señaló que su esposo presuntamente la había golpeado y que, además, la había despojado de dinero y de una camioneta.

      Debido a su estado, los policías solicitaron apoyo médico. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes realizaron una valoración a la mujer dentro de las instalaciones municipales.

      Tras la atención, los socorristas determinaron que la afectada no requería traslado a un hospital, por lo que permaneció en Seguridad Pública para continuar con el procedimiento correspondiente.

      El caso fue turnado al departamento jurídico de Seguridad Pública Municipal, instancia encargada de dar seguimiento a la denuncia presentada por la mujer.

      La autoridad tomó conocimiento de los hechos y proporcionó atención inicial a Flores, quien llegó por sus propios medios a la corporación después de la agresión que atribuyó a su esposo.

      Hasta el momento, la información proporcionada únicamente establece el señalamiento realizado por la afectada ante los elementos municipales.

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