Llega golpeada a SP y denuncia a su esposo.

MONCLOVA, COAH.- Con huellas de una presunta agresión y en crisis nerviosa, una mujer acudió durante la madrugada del domingo a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública Municipal para pedir auxilio y denunciar a su esposo.

La afectada fue identificada como Karla Flores, de 43 años, quien manifestó tener su domicilio en el fraccionamiento Carranza. Al llegar a la corporación, los oficiales de guardia observaron las condiciones en que se encontraba y se acercaron para brindarle protección.

Ante los elementos municipales, Flores señaló que su esposo presuntamente la había golpeado y que, además, la había despojado de dinero y de una camioneta.

Debido a su estado, los policías solicitaron apoyo médico. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes realizaron una valoración a la mujer dentro de las instalaciones municipales.

Tras la atención, los socorristas determinaron que la afectada no requería traslado a un hospital, por lo que permaneció en Seguridad Pública para continuar con el procedimiento correspondiente.

El caso fue turnado al departamento jurídico de Seguridad Pública Municipal, instancia encargada de dar seguimiento a la denuncia presentada por la mujer.

La autoridad tomó conocimiento de los hechos y proporcionó atención inicial a Flores, quien llegó por sus propios medios a la corporación después de la agresión que atribuyó a su esposo.

Hasta el momento, la información proporcionada únicamente establece el señalamiento realizado por la afectada ante los elementos municipales.