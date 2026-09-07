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Coahuila

Madres acusan a director de primaria por opacidad

Madres de familia de la primaria Leona Vicario se manifestaron contra el director por irregularidades y maltrato a la comunidad educativa.

Por Diana Ortiz - 07 septiembre, 2026 - 07:49 a.m.
Madres de familia de la escuela primaria Leona Vicario se manifestaron contra el director Roberto Gómez.
Madres de familia de la escuela primaria Leona Vicario se manifestaron contra el director Roberto Gómez.
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      Madres de familia de la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia José de las Fuentes, se manifestaron en contra del director Roberto Gómez. Las inconformes señalaron al director por no colocar los minisplit en los salones y, en cambio, instalarlos en el área de Dirección.

      Acusaciones de maltrato y falta de transparencia

      También acusaron una nula rendición de cuentas respecto a las cuotas escolares y a los recursos de los programas de La Escuela es Nuestra. Las madres de familia señalaron además que Roberto Gómez ha maltratado a maestras y madres de familia.

      La manifestación fue realizada por madres de familia de la institución, quienes expresaron su inconformidad con la actuación del director.

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